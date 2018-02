OMi otsepilt: kas venelased saavad lõpuks oma kulla kätte?

«Pole saladus, et mul on tehniliselt kõige keerulisem kava. Kui suudan uisutada puhtalt, saan ka kõrgeimad hinded,» paljastas maailma rabanud Zagitova edu lihtsa retsepti. «Oleme selle kallal kõvasti ja päris kaua vaeva näinud, iga elementi viimseni lihvinud. Tunnen kergendust, et mul õnnestus närvidega hakkama saada ning treenereid ja publikut rõõmustada.»