OMi otsepilt: Marten Liiv asub starti oma põhialal

«Arvasin, et võiksin sõita alla 1.50, aga pigem olen rahul kui pettunud. Kuna terve jaanuarikuu oli põhirõhk valmistumisel 1000 meetri distantsiks, mis on mu põhiala, siis aeroobsetest treeningutest tundsin distantsi lõpuosas puudust,» sõnas Liiv, kellele võrreldes esimeste treeningupäevadega eile veidi pehmemaks tehtud võistlusjää sobis.

Enne olümpiat andis Liiv oma esimesele treenerile Väino Treimanile lubaduse: oma põhidistantsil 1000 meetris ta viimaseks ei jää. Nüüd õnnestus see täita ka kõrvalalal 1500 meetris, sest Taipei mees William Tai kaotas Liivile 0,40 sekundiga ning norralane Allan Dahl Johansson kukkus ja katkestas. Liiv sai seega olümpiadebüüdil 33. koha, mida on võimalik parandada 23. veebruaril 1000 meetri distantsil. «Keegi ei taha oma esimesel olümpial viimane olla ja seda õnnestus vältida. Väga hea, et sain tunda ja kogeda, mis mind 1000 meetris ees ootab,» märkis Liiv.