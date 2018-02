Mis on Marit Björgeni nõrkused suusatajana?

«Vanus teeb oma töö. Õnnestudes suudab ta veel Pyeongchangis medalite eest võidelda, kuid mingist domineerimisest enam juttu pole. Tehniliselt pole Marit kunagi olnud väga hea, samuti ei kuulu taktikaline pool tema tugevuste hulka. Kui ta pole varasemalt olnud füüsiliselt teistest üle, on tal taktikalistes valikutes alati probleeme tekkinud,» sõnas mullu karjääri lõpetanud Jauhojärvi.

«Marit pole mingil juhul milleski maailma halvim, kuid näiteks laskumistel pole ta kõige kiirem. Samuti pole tema uisutehnika nii hea kui kõige parematel suusatajatel. Aga tema muud omadused kompenseerivad puudused nii hästi, et nõrkused tulevad välja vaid siis, kui ta on väsinud või halvas vormis. Ja ta on väga harva halvas vormis,» lisas Jauhojärvi.