Statistikapomm nr 4: Neumannovat ohustab huvitava rekordi kaotamine

5 meest on suutnud kiirlaskumises võita rohkem üle ühe olümpiamedali - Guy Perillat (Prantsusmaa), Bernhad Russi (Šveits), Franck Piccard (Prantsusmaa), Lasse Kjus (Norra) ja Peter Müller (Šveits). Kõik nad võitsid kaks medalit, mitte keegi kahte kulda. Sotši olümpiavõitjal Matthias Mayeril (Austria) on seega võimalik saada esimeseks kahekordseks meeste kiirlaskumise olümpiavõitjaks.

36 aastat ja 127 päeva vana oli Bode Miller, kui ta võitis 2014. aasta Sotši olümpial meeste ülisuurslaalomis pronksmedali. Ameeriklane on seeläbi kõigi aegade vanim mäesuusatamises olümpiamedali võitnud sportlane. Pyeongchangis võib selle üle lüüa austerlane Hannes Reichelt, kes on pühapäevase kiirlaskumisvõistluse ajal 37 aasta ja 221 päeva vanune.

15 väravat on olümpiamängudel visanud Kanada naiste jäähokikoondislane Meghan Agosta, mis annab talle kõigi aegade pingereas teise koha Hayley Wickenheiseri (18 väravat) järel. Pyeongchangis on Agostal võimalik kõigi aegade parimast naisjäähokimängijast mööduda. Lisaks on Agostal võimalus tõusta ühele pulgale Wickenheiseri, Hayna Heffordi ja Caroline Ouellette'iga, kel kõik võitsid Sotšis oma neljanda olümpiakulla, aga on praeguseks karjääri lõpetanud.