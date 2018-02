OMi otsepilt: kes kroonitakse olümpia suusakuningaks?

Oma lootus on ka Soomel, kuid arvatakse, et vaid Iivo Niskanen pakub liidritele konkurentsi. Veidi suurem küsimärk on OAR-i koondise kohal. Üldiselt on noored venelased näidanud ennast Pyeongchangis heast küljest, kuid 50 km ühisstart on rohkem kogenumate pärusmaa. Kas Deniss Spitsov suudab veelkorra üllatada?