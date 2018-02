OMi otsepilt: Saskia Alusalu teeb ajalugu

Kui lähtuda kolmest viimasest MM-ist, kus ühisstardis medaleid jagati, oleksid peamised võidusoosikud hollandlanna Irene Schouten (2015. aasta maailmameister), kanadalanna Ivanie Blondin (2016) ja lõunakorealanna Kim Bo-Reum (2017). Neist Blondin ja Kim on korra tulnud ka teiseks. MK-etappidest on Schouten võitnud 7, Kim 5 ja Blondin 4, kuid viimati oli mullu detsembris ühisstardi parim itaallanna Francesca Lollobrigida.

Favoriitide ringi võib lisada veel jaapanlannadest õed Nana ja Miho Takagi, kes on MM-ilt kumbki ühe medali saanud. Saksamaa veteran Claudia Pechsteinist võiks esikolmikusse tuleku korral saada teine talisportlane, kes on teeninud medali kuuelt olümpialt, kuid ilmselt ta enam soosikute ringi ei kuulu.

Stardis on ka eestlanna Saskia Alusalu. Mäletatavasti kindlustas Alusalu endale ühisstardis olümpiapääsme detsembris, kui sai Calgary MK-etapil neljanda koha. Eestlanna mängis toona mitu konkurenti üle just taktikaliselt, kogudes kõrgeks kohaks vajalikud punktid vahefinišitest.

Seni kuulub eestlaste parim koht olümpialt Kristjan Ilvesele, kes oli kahevõistluse normaalmäe võistlusel 16. Kuna ühisstardiga sõidus on võistlustules vaid 24 naist, on üsna reaalne, et Alusalu võib Ilvese tulemuse üle teha. Lisaks on kiiruisutamise ühisstart ettearvamatu.