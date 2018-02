Venemaa suusataja kardab fännide tõttu diskvalifitseerimist

Teatavasti on venelased Pyeongchangis koondise „Olümpiasportlased Venemaalt“ ehk OAR nime all ning neil on keelatud Venemaa lipu või ka riigi logo kasutamine. Kuid venelaste poolehoidjad ei pruugi sellest hoolida – ka avamisel võis tribüünidel märgata Venemaa trikoloori. „Meile on ohtlik, kui siin on nii palju fänne Venemaa lipuga,“ vahendas Ilta-Sanomat Burovi ütlusi Rootsi ajalehele Expressen. „Fännid tahavad kindlasti teha ka meiega ühispilti ja siis me ei tohiks poseerida, kui taustal paistab lipp.“