USA loodab suusatamises lõpetada 42-aastase medalipõua

Ameeriklannade optimismiks annab aluse nende seis hooaja maailma karikasarjas. Jessica Diggins on praegu nii üldarvestuses kui ka pikemate distantside eraldi arvestuses MK-sarja kolmandal kohal. Digginsi suurimaid medalilootusi nähakse 10 km vabatehnikasõidus, kuid ta on number 3 all stardis ka täna kell 9.15 algavas 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõidus. Sophie Caldwell asub aga kolmandal kohal MK-sarja sprindiarvestuses.