Talihärm võistluse eel: mõni konkurent on vähe kiirem, aga eks pean rohkem pingutama

Montana ülikoolis õppiv Talihärm kinnitas, et on ka oma USA sõpru kohanud.

«Näeme pidevalt, bussis ja sööklas ikka näeb. Tore on näha teisi sportlasi, murdmaasuusatajaid ja teiste alade esindajaid. Väga lahe on ringi kõndida tuttavate nägude seas. Kui suudan enda asja ära teha, siis suudan normaalse tulemuse ka vormistada. Üritan keskenduda enda asja tegemisele.»

Millise mulje Talihärmile senine hooaeg jätnud on? «Loomulikult olen ikka kõiki MK-etappe vaadanud. Naiste seas on päris põnev seis, pole ühte liidrit nagu meeste seas kaks liidrit. Alati on teadmatuse osa ning seda on kõigile, meile endalegi lahe vaadata. Kõigiga on võimalik võidu sõita. Mõni on vähe kiirem, aga eks pean rohkem pingutama.»