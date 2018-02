Olümpiamängud sattusid häkkerite rünnaku alla?

Korralduskomitee pressiesindaja Nancy Park teatas, et uurimisse on kaasatud siseministeerium ja küberkaitse meeskond. „Avatseremooniat see juhtum ei mõjutanud,“ ütles Park. „Kõik laabus plaanikohaselt, kuid meil tekkis mingi probleem sisevõrgus.“

Park lisas, et praegu ei saa juhtunut nimetada küberrünnakuks. „Esialgu on see ainult spekulatsioon,“ sõnas Park, kuid serveritele tehti igaks juhuks alglaadimine, et vältida probleeme olümpiamängude ametliku veebisaidi töös. Pressiesindaja ütles, et olulisi süsteeme juhtum ei mõjutanud.