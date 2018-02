Võitjale kuue minutiga kaotanud Mannima: uisuga jään väga rahule

Mannima andiski võrreldes liidritega enim aega 7,5 km pikkuses klassikaosas, kui kaotas suusavahetusealas liidrile 3.12,7. «Ma olen harjunud maratoni sõitma ja seal alustatakse rahulikumalt. Siin ei jõudnud seda nagu taluda. Teine ring oli veel raske, aga edasi läks paremini,» ütles ta.

Distantsi esimesel poolel oli eestlannal probleeme ka pidamisega. «Mul ei jätkunud pidamist. Tegin küll aktiivsema soojenduse, aga millestki jäi ikkagi puudu. Võib-olla oli minu viga, sest soojendusel suusk pidas paremini. Võib-olla olin seal liiga rahulik ning võistlusel rapsisin liigeselt ja tehnika lagunes. Pean sellele veidi mõtlema,» ütles ta.

Uisutehnika osaga jääb Mannima väga rahule. «Uisu poolel tundsin, et suudan juba sõita, jään sellega väga rahule,» ütles eestlanna, kelle sõnul on Pyeongchangi suusaringid talle sobilikud. «Rada on hea töö rada Kui sa jõuad sõita, siis sa ikka jõuad. Mulle tegelikult väga rada meeldib. Uisurada oli veidi järsem, klassika oma veidi laugem. Aga mõlemal rajal tuleb korralikult tööd teha. Niisama asendis libiseda ei saa, kogu aeg on vaja tööd teha.»

Siin peab kogu aeg olema ettevaatlik

Teatavasti jäi Mannima toanaaber Anette Veerpalu haigeks, mis tähendab, et algselt plaanides olnud paarissprinti Mannima ei sõida. Järgmisena osaleb ta sprindidistantsil, plaanis on ka 10 kilomeetri vabatehnikasõit ning siis juba tema põhiala 30 kilomeetri klassikasõit.

«Ma ei ütle, et täna oli soojendus olümpiaks, aga ma usun, et läheb järjest paremaks. Peadistants on ikkagi 30 kilomeetrit.»