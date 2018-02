Ameeriklane rullis avamisel lahti Venemaa lipu

Tegemist ei olnud siiski provokatsiooniga, Oaklandist pärit ameeriklane ütles Venemaa telekanalile RT, et tahtis oma teoga avaldada toetust vene sportlastele. «Soovin toetada Venemaad, sest neil ei lubatud saata olümpiale selliseid sportlasi nagu Anton Šipulin ja Viktor An. Leian, et nad peaksid siin võistlema,» sõnas ta.

Twitteris on paljud venelased juba avaldanud ameeriklasele kiitust. «Ta saab aru, et spordis pole poliitikal kohta,» ja «Nüüd on juba teistelgi piinlik Venemaale tehtud ülekohu eest,» on kaks näidet Twitteris kirjutatust.