Marit, olite te Kalla rünnakust paar kilomeetrit enne lõppu üllatunud?

«Ei olnud, teadsin, et ta võib seal rünnata. Proovisin teda jälitada, aga ees oli liiga palju tüdrukuid ja ma ei suutnud teda kinni püüda. Mõistsin kohe, et mul on juba väga raske teda kätte saada. Andsin endast parima, aga ta oli täna liiga tugev.

Mida tänane saavutus (Bjørgenist sai 11 medaliga tituleerituim naisolümplane) ütleb?

«Ma ei ole sellele mõelnud. Kindlasti on need minu viimased olümpiamängud. Kui ma lõpuks olümpia lõpetan, võin pilgu ka rekorditele heita.»

Õnnelik medalikolmik FOTO: JOEL MARKLUND/imago/Bildbyran

Teete Kallaga koos palju trenni, kummal sellest rohkem kasu on?

«Peate seda ka tema käest küsima, aga ma arvan, et temaga koos on huvitav treenida olnud. Ta on minu väga hea sõbranna ja olen tema üle õnnelik. Tunnen, et ta on tänavu olnud parim ja ma olen õnnelik, et tema võitis kulla.»

Mida teiste norralannade esitusest arvata?

«Proovisin pärast võistlust nendega rääkida, aga ei midagi suurt.»

Kas tänase edu võis tagada ka Tour de Skist loobumine?

«Raske öelda, kas asi on selles. Ma polegi tänavu palju võistelnud. Pealegi polnud Tour väga raske sel aastal. Võib-olla on juba järgmisel võistlusel olukord teine.

Seega pettunud te pole?

«Ma pole kindlasti pettunud. See hooaeg pole mulle väga hea olnud. On tõuse ja mõõne olnud, aga olümpial pole kunagi kerge. Olen olnud hea, aga jään järjest vanemaks ja teised muutuvad paremaks. »

Mida arvate Johannes Høsflot Klæbost?

«Ta on poiss, kes on regulaarselt pinge all. See on tema esimene olümpia, ta teab, et tal on võimalik medalite eest võidelda. Ta on nii hea poiss, mulle näib ta vana rahu ise.»

Olen nüüd ka ema ja mul on raske kõigil võistlustel kaasa teha.

Kas teie pere on ka siin?

«Perekond on mul kodus.»

Kas hõbemedal oli ka omajagu üllatus, seda enam, et te pole väga võistelnud?