Veerpalu ja Mae endine hooldemees Eesti suusatajatest: see pole tulemus, kui aastas korra sõidad 30. kohale

Ega nemad ka algul suutnud. Neil läks kuus-seitse aastat. Need [Eesti koondise] poisid on ka nüüd kuus-seitse aastat ära tampinud, nagu Mae ja Veerpalu, on musta töö ära teinud, et võiks välgatada. Nad ei pea olema nagu [laskesuusatamise kahekordne olümpiavõitja ja 11-kordne maailmameister prantslane] Martin Fourcade, kes kõige s***mal juhul on teine. Laseb kolm märki mööda ja on ikka teine! Tahan, et korra aastas tuleks üks meie mees seitsmendaks. Ei ole tulnud. Viimati tuli Rehemaa [2013. aasta] MMil, teised ei ole sinna lähedale ka saanud. Ma ei tea, miks.