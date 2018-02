Pronksmedali võitnud soomlannat ootab ees pikk õhtu

Pärmäkoskil on küll Sotšist naiste 4x5 km teatesõidu hõbemedal, kuid individuaaldistantsilt polnud ta enne tänast olümpiamedalit võitnud. «Olin veidi isegi üllatunud, et ma kohe esimesel võistlusel medali kätte sain,» ütles soomlanna pärast finišit.

Kuigi Marit Björgen teenis täna hõbemedali, ebaõnnestus teiste norralannade võistlust täielikult. Paremuselt teine norralanna oli Heidi Weng, kes oli üheksas. «Võib-olla tõesti veidi üllatav, et neil selline päev oli. Eks siin ongi nii, et kui kellelgi on halb päev, siis võib nii juhtuda.»

«Neil on väga hea meel, et võitsin. Üks mu parimaid sõbrannasid on praegu USA-s ning temagi elas mulle kaasa. Eks mul tuleb pikk õhtu, et nendele sõnumitele vastata.»