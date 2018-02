Venemaa suusataja nimetas ROK-i räpaseks organisatsiooniks

«Maailma spordis käib pidu, sest Lõuna-Koreas algas taliolümpia. Aga meie noormeeste jaoks on 9. veebruar must päev, kui põhjendamatult, alatult ja ebaõiglaselt ei lubatud olümpiale Sergei Ustjugovi ja Gleb Retivõhhi,» kirjutas Petuhhov.

Jutt on kahest murdmaasuusatajast, kes olnuks medalisoosikud sprindis, aga Ustjugov ka teistel aladel. Petuhhovi sõnul on ROK müüdav organisatsioon, mille ametnikud on unustanud aususe ja Olümpiaharta.