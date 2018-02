Keenia suusalegend on õnnelik, et kodumaa talisport elab

A post shared by Sabrina Wanjiku Simader (@sabrinasimader98) on Feb 3, 2018 at 6:01am PST

«Tulin talvetingimustesse otse Aafrika kuumusest ja hakkasin 20-aastaselt alles tehnikat õppima. Sabrina on kasvanud Austrias ja kogu aeg olnud suuskadel. See on hoopis teine asi.»

Boit ütles, et tänu Simaderi võistlemisele on ta õnnelikem mees kogu taliolümpial. «Kartsin, et pärast mind Keenia talisport sureb. Kui näen Sabrinat suusatamas, teeb see mulle tohutut rõõmu. Nüüd ütlen talle, et ta tõstaks Keenia suusatamise kõrgemale, kui mina suutsin,» rääkis Boit.