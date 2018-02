Nõmme: ei taha nuriseda, aga sellise tuulega ei lenda siin ükski võll

«Kui vaatate, palju mina tuulekompensatsiooni eest miinuspunkte sain ja palju teised.. katsu sa hüpata 83 km/h ilma tuuleta. Praegu on kõikuvad vastutuuleolud – kes saab tuult, kes ei saa. Sellise tuulega, mille ma sain, pole võimalik hüpata. Ei taha nuriseda ka, aga sellise tuulega ei lenda siin ükski võll!»

Nõmme lisas, et kui õhus miski ei toeta, on hüpet väga raske edasi viia.

Samas ütles suusahüppaja, et pead ta norgu ei lase. «Nii palju peab positiivseks jääma, et suutsin võistlusolukorras oma hüppe ära teha. Ega siin täna otsustataksegi asi õnnefaktoriga ära, olud on sellised.»