Anastassia Brõzgalova ja Aleksandr Krušelnitski said tuttavaks juunioride curlinguvõistlustel ning abiellusid eelmisel suvel.

Norra segapaar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten tutvus samuti spordi kaudu kuus aastat tagasi. «Algul olime ainult sõbrad,» märkis Skaslien «Siis see kuidagi arenes, et hakkasime käima. Magnus mängis oma meeskonnas ja mina naiskonnas, kuid siis otsustasime koos segapaari moodustada.»

Erinevalt Brõzgalovast leidis norralanna armastatuga koosmängimises ka puudusi. «Mitte alati ei tugevdanud sport meie suhet. Kui meil tekkis jääl vaidlusi, kandus see koju edasi,» ütles Skaslien. Paar pidi isegi kasutama psühholoogi abi, et spordi tõttu lahku ei mindaks. Ta lisas, et pärast seda suhted paranesid, kuigi aeg-ajalt jääl vaidlusi tekib.