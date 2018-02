Suusahüppajate treener: lõin pärast kvalifikatsiooni rusikaga kõvasti vastu seina

Nimelt oli avavoorus vaid neli meest, kes hüppasid kehvemates tuuleoludes kui Nõmme. Jah, suusahüpetes on välja mõeldud tuulekompensatsiooni süsteem, ent Eesti koondise treeneri Hillar Heina sõnul ei süsteem ideaalne.

«On tuulekompensatsioon punktide näol, kuid see alati ei korva kaotatud meetreid. Süsteem pole täiesti adekvaatne. Tänapäeva tehnika on küll kõikvõimas, aga nii täpselt ei suudeta tuult mõõta, et kõigil oleks võrdsed tingimused,» lausus Hein.

Nõmme sõnul oli tänane võistlushüpe tema Pyeongchangi hüpetest parim, Hein pidas parimaks aga proovivooru hüpet. «Aga võistlushüpe polnud paha,» tõdes treener.

Hein tõi pärast avavooru hüppeid välja ka huvitava nüansi. Nimelt oleks 18-aastane Artti Aigro lõppvõistlusele pääsedes olnud hüppejärjekorras pärast Janne Ahoneni kaheksas mees. Täna hüppas kaheksandana itaallane Davide Bresadola, kelle hüppe ajal puhus soodne vastutuul 1,75 m/s. Agressiivsele hüppajale Aigrole oleks Heina sõnul sellised tingimused sobinud ideaalelt. Selleks tulnuks aga kvalifikatsioonis oma tavaline hüpe ära teha. Paraku jäi see hüpe kvalifikatsioonis hüppamata.

«Eks ma lõin rusikaga kõvasti vastu seina,» kommenteeris Hein pettumustvalmistavat kvalifikatsiooni. Mõistagi olid kvalifikatsioonis pettunud ka Aigro ja 17-aastane Kevin Maltsev «Ega igaüks ei näita välja, mis ta sees on. Selge, et poisid põdesid. Esimesel õhtul olid nad päris kurvad. Aga püüdsime asja naljaks pöörata, et tuleb järgmine päev ja järgmine võistlus, kus läheb paremini,» ütles Hein.

Kindlasti tuli noortele poistele olümpiakarastus kasuks ning suure mäe võistluseks on esimene ehmatus juba üle elatud. «Täna just oli juttu, et pole mõtet põdeda. Pealtvaatajaid väga palju pole, tavaliselt on hüpatud palju suurema publiku ees.»