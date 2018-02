Statistikapomm nr 5: Kalla, Björgeni ja Wüsti vinged rekordid

3 olümpiakulda on nüüd võitnud naiste suusavahetusega sõidus esikoha pälvinud Charlotte Kalla, millega ta tõusis ühele pulgale Rootsi seni kõige edukama naissportlaste Agneta Anderssoniga, kes on kolmekordne aerutamise olümpiavõitja.

11 olümpiamedalit on nüüd võitnud Norra suusastaar Marit Björgen, millega ta jääb taliolümpiamängude arvestuses alla vaid kaasmaalastele Ole Einar Björndalenile (13 medalit) ja Björn Dähliele (12 medalit).

3 riiki on võitnud olümpiamedali kõigil viiel naiste laskesuusatamise distantsil (sprint, jälitussõit, individuaal, ühisstart, teatesõit). Kui varem olid sellega hakkama saanud Saksamaa ja Venemaa, siis pärast Marit Olsbu hõbemedalit naiste sprindis ka Norra.

9 olümpiamedalit on Hollandi rekord, mida naiste 3000 meetri distantsil hõbeda pälvinud Ireen Wüst jagab nüüd ratsutaja Anky van Grunsveniga. Lisaks tõusis Wüst ühele pulgale Claudia Pechsteiniga - rohkem olümpiamedaleid kui neil, pole ühelgi teisel kiiruisutajal.

108 medalit on naiste 3000 meetris kolmikvõidu teeninud Holland nüüd läbi aegade kiiruisutamises olümpialt võitnud. Sama palju medaleid on murdmaasuusatamises võitnud Norra. Aga mäesuusatamisest on Austria koju viinud suisa 114 olümpiamedalit.