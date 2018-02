Eesti meeslaskesuusatajad enne starti: külm on

Rene Zahkna jaoks on tegemist esimeste olümpiamängudega, kuid lisapingeid sellega ei kaasne. Samuti meeldib talle, et võistlus toimub päeva teises pooles prožektorite all. «Õhtul on see parem, et lasketiir on ühtlaselt valge. Muidu hommikul võistluse ajal päike laskmise ajal muutub ja sellest tulenevalt silm petab.