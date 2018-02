Viimasel hetkel olümpiale pääsenud Kärp: Erki Nool nüüd pahandab, aga kuldmedalit ma võitma ei lähe

Kärp, kes on osalenud Vancouveri ja Sotši olümpiatel, pääses olümpiale tänu kohtade ümberjagamisele. Enne kvalifikatsiooniperioodi lõppu viimasel Planica MK-etapil läks ta küll kohta välja sõitma, ent ebaõnnestus.

Täielikult tõmbas Kärbilt masti maha MK-etapile järgnenud esmaspäev, kui tuli välja uudis, et Eesti murdmaasuusatajad kaotasid ühe sooneutraalse koha. «Kui kvalifikatsiooniperiood lukku läks, oli üsna selge, et ma olümpiale ei pääse, sest mu viimane MK-etapp Planicas ebaõnnestus (40. koht 15 km klassika ühisstardis – toim). Läksin sinna ikkagi 20 sekka sõitma. Olin üsna löödud,» ütles Kärp.

«Mul oli paar-kolm päeva ikka mast maas. Selline mõttetu tunne oli. Olin selleks palju panustanud, minu lähedased olid minusse palju panustanud. Tundsin, et olen nende ootuseid petnud. Iga sportlane teeb sporti selleks, et olümpiale pääseda ja siin häid tulemusi teha. Mina samamoodi,» ütles Kärp, kelle jaoks on tegu viimaste olümpiamängudega.

Kärbi õnneks teenis Eesti lõpuks teiste koondiste loobumise järel lisakohti ning sai olümpiale saata viis meessuusatajat. «Ma ei uskunud, et mul on reaalne variant olümpiale pääseda. Olgem ausad, kui Venemaal poleks seda keeldu peal, oleksin jäänud olümpialt kõrvale,» tunnistas ta.

Küsimusele, kas võib öelda, et olümpiale pääsemine on seega avanss, vastas eestlane: «Jah, on küll. Sain võimaluse veelkord end kokku võtta ja tõestada, et olen seda kohta väärt.»

Millise tulemuse Kärp olümpialt teenima peaks, et saaks öelda, et oli seda kohta väärt? «Mul on muidugi koht peas välja mõeldud, millega ma rahule jääks. Erki Nool nüüd pahandab, aga olümpia kulda ma tooma ei lähe. Tema ütleks selle peale, et see pole tippsport. Mina mõtlen enda sooritusele, et anda endast parim. Ilmselt pahandab Nool nüüd sellegi peale.»

Kärbi hooaeg on olnud keeruline. Kokku on ta teinud kõigest viis starti, neist vaid ühe MK-sarjas. «Jäin MK-etappide ree pealt maha ja kui sa juba maha jääd, on väga raske. Meil on hooldemeeste probleem, meil on ainult kaks hooldemeest, kes käivad MK-etappidel kaasas. Madalamate kategooriate võistlustele neid polnud ehk sama hästi polnud mõtet sinna minna. Hea vorm ja head suusad käivad käsikäes – kui ühte pole, pole ka tulemust.»