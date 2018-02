17-aastane Laine: ei usu, et olümpiarajad mulle probleeme valmistavad

Hooaja alguses polnud Laine Eesti mäesuusatajate olümpiakohale soosik, kuid detsembris-jaanuaris suutis ta oma FIS-punkti piisavalt parandada. «Treeningute pealt oli juba hooaja alguses näha, et olümpiakoht võib olla reaalne. Teadsin, mida selleks tegema peab. Teadsin, et kui õigel ajal võistluseid leian, suudan ka olümpiale kvalifitseeruda,» ütles ta.

«Tegin 29 päevaga 15 või 16 võistlust kolmes erinevas riigis. See oli väga lahe kogemus. See olümpia-hype oli nii suur, et ma ei tundud üldse väsimust. Aga lõpuks jättis see väikese märgi ikkagi maha, sest olin nüüd juunioride MMil haige ning sellega läks veidi viltu. Aga ma ei taha vabandusi otsida,» jätkas Laine, kes ei saanud sel nädalal lõppenud juunioride MMil tulemust kirja slaalomis ega suurslaalomis.