Ränkel: arvan, et olen Eesti koondise must hobune

28-aastane Ränkel oli kuu aega tagasi kopsupõletikus ning pole endiselt head vormi suutnud saavutada, kuid sellegipoolest läheb sportlane endast maksimumi andma. «Keeruline öelda, mis seisus ma olen. Ma arvan, et olen koondise must hobune. Ma ei tea oma seisust midagi. Haigus on päris kõva jälje jätnud,» sõnas Ränkel Postimehele.