Venelane võib ROKi kritiseerimise pärast medalist ilma jääda

Elistratov sattus ROKiga pahuksisse pärast pronksivõitu antud kommentaaridega: «Mul on keeruline pisaraid tagasi hoida. Ma olen seda varemgi öelnud, et iga individuaalne medal on minu jaoks kullast või plaatinast. Olen selle üle väga õnnelik, vaatamata kõigile Venemaa sporti ümbritsevatele asjaoludele.»