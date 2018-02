Galerii: Medvedeva püstitas maailmarekordi, aga venelased kaotavad Kanadale suurelt

Tänane päev algas jäätantsu lühikavaga, kus said skooriga 80.51 esikoha ameeriklased Tessa Virtue ja Scott Moir. Naiste üksiksõidu lühikavas jäi oodatult alistamatuks olümpialipu all võistlevate venelaste esindaja Jevgenia Medvedeva 81.06 punktiga. Vähemoodatud oli aga alles vahetult enne möödunud kuul peetud EMi vigastusest paranenud naise skoor - tegu on uue lühikava maailmarekordiga. Venelanna ületas enda aasta tagasi seatud lati 80.85.

Kanadalaste võit paarissõidus tähendab neile ka kindlat edu koondtabeli tipus. Pärast viit ala, kus iga võidu eest on võimalik teenida 10 punkti, on neil koos 45 silma. Teisel kohal on venelased, kes on saanud juba kaks alavõitu, sest parimad oldi nii paarissõidu kui ka tänases naiste lühikavas, kaotavad kuue puntiga. Venelaste skoorile andis hoobi Mihhail Koljada alles kaheksas koht meeste lühikavas.