Laskesuusavõistlustele on jätkuvalt müüdud nukralt vähe pileteid

«Laskesuusatamise vastu on madal huvi. Müüdud on vaid 61% piletitest,» edastas korralduskomitee teate. Võrreldes Kesk- ja Põhja-Euroopaga on tunduvalt vähem pealtvaatajaid olnud ka murdmaasuusatamises ja suusahüpetes.

Huvi puudumise põhjus on lihte: Lõuna-Koreas hoitakse aus jääalade esindajaid, kuid Euroopas populaarseid lumealasid pigem ei jälgita. Võinuks ju loota, et olümpiamängude glamuursus meelitab rahva raja äärde või vähemalt suusahüppestaadionile, siis tegelikkus on osutunud teistsuguseks. Eks lõivu tuleb maksta ka selle eest, et Pyeongchang ei ole teps mitte Lõuna-Korea kõige tihedama asustusega piirkond.