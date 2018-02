Sildaru konkurendist suurfavoriit meenutas 15-aastaselt olümpiašansid purustanud vigastust

«Neli aastat tagasi pääsesin ka olümpiakoondisse, kuid kolmandal treeningupäeval murdsin sääreluu ning võistelda ei saanud. See oli mu karjääri üks masendavamaid hetki. Juba siis ütlesin endale: teen kõik, et jõuda taas olümpiale,» rääkis Voisin, kes võitis tänavu kulla X-mängudel ja kannab seetõttu Pyeongchangis favoriidikoormat. «Olen tänulik, et sain teise võimaluse. Praegu püüan mitte liiga kaugele mõelda ja päev-päevalt võistluseks valmistuda.»

Freestyle-suusatamise naiste pargisõit on kavas 17. veebruaril, seega on Voisinil ja tema kaasmaalastel veel aega valmistuda. Ameeriklannad koosseisus on Pyeongchangis kohal ka Sotši hõbemedaliomanik Devin Logan, kes võistleb lisaks rennisõidus. «Kahe ala tõttu olen juba harjunud oma tiheda võistlusgraafikuga. Loodan uuesti koju tuua medali. Hetkel mõtlen siiski ainult pargisõidule, sest see ala on kavas varem,» märkis Logan.