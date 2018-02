Tipphetk: jääkuninganna Medvedeva põrmustas maailmarekordi

Viimastel aastatel iluuisutamise naiste üksiksõitu valitsenud venelanna Jevgenia Medvedeva tõestas, et äsjane hõbemedal EMil oli vigastuspausijärgne tööõnnetus ning just tema on Pyeongchangi olümpiamängude suursoosik. Võistkonnavõistlusel sai Medvedeva hakkama lühikavaga, mida maailm varem näinud polnud – uued rekordnumbrid on 81.06.