Kristjan Ilvese esimene hüpe Pyeongchangis õnnestus! «Täitsa äge mägi!»

Järgnesid Go Yamamoto (Jaapan) 53,5 ja Eric Frenzel (Saksamaa) 51 punktiga. 100 meetri piiri said kätte kuus meest, nende seas ka Kristjan Ilves, kes lendas täpselt 100 meetrit, millega teenis 43,9 punkti ja oli kuues.

«Täitsa äge mägi, midagi halba ei oska öelda. Renn on selline nagu enamikel muudel trampliinidelgi ja kõik tundub olevat tuttav. Midagi häda ei ole. Pika päeva peale jäi loidus natuke sisse ja magasin trampliini osta võib-olla natuke maha, aga varu on veel kõvasti,» sõnas Ilves pärast esimest hüpet Postimehele.

Pyeongchangis valitsevad teatavasti väga tuulised olud, mis muutsid üpris suureks loteriiks ka laupäevase meeste normaalmäe võistluse. Ilves ei kavatse ette muretsema hakata. «Eks näis, kuidas võistluspäevadel tuulega on. Ilmateatest vaatasin, et natuke peaks rahunema. Aga kõige tähtsam on siin tuule suund, sest näiteks hüppemäe taga on praegu nii kõva tuul, et ei saa püstigi seista, ent tuulevõrgud võtavad selle õnneks kenasti kinni ja on täitsa hüpatav ilm. Aga kui sama kõva tuul puhuks praegu mäele vastu, poleks mingit võimalust hüpata,» selgitas Ilves.