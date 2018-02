Venemaa hokimehed saabusid olümpiakülla punastes jopedes

«Kas punane värv on siis keelatud?» küsis Venemaa jäähokiliidu asepresident Roman Rotenberg koondist tervitama tulnud ajakirjanikelt.

Tõsi, kõige olulisemaid reegleid pole hokikoondis rikkunud, sest jopel puudub tavapärane riigi sümboolika ning pole ka kaheksat tähekest, mis sümboliseerivad olümpiavõitude arvu – need kõik on siiski saavutatud kas NSV Liidu või Ühendatud Võistkonna (1992) nime all.