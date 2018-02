Üllatuskuld Krüger: lihtsalt lamasin oma kõhu peal, käes murdunud suusakepp

Mida kukkumisest arvasid?

«Mõtlesin, et nüüd on küll kõik. Murdsin suusakepi ka ära. Teadsin, et tegu on pika võistlusega. Esimesed ringid olid väga kiired, olin pärast klassikaosa väga väsinud. Pärast suuskade vahetamist tundsin end jälle hästi ning teadsin, et mul on taas võimalus võidelda ning otsast alustada.

Olin kukkumise peale vihane. See oli minu esimene olümpiavõistlus ja see algas kõige kohutavamal viisil. Proovisin jääda rahulikuks. Kui oleksin pärast kukkumist liiga kiiresti sõitnud, poleks mul lõpuks energiat olnud teisi kinni püüda.

Pean teisi norralasi tänama, et nad mind kinni ei püüdnud

Ma ei tea, mis juhtus. Ma lihtsalt lamasin oma kõhu peal, käes murdunud suusakepp. Proovisin lihtsalt värskelt alustada.»

Kas arvasid pärast kukkumist, et kõik ongi läbi?

«Jah, arvasin. Kuid proovisin need mõtted peast pühkida. Teadsin, et tagasitulek saab olema väga raske. Kui lõpuks grupis kiirus langes, teadsin, et olen tagasi mängus. Õnneks oli paar kutti, kellega sain koos sõita, moodustasime hea grupi.»

Kas plaan oligi uisuosal rünnata?

«Ma teadsin, et uisuosa on minu tugevaim külg. Proovisin esimesel kahel ringil veidi energiat säästa ja grupis püsida. Teadsin, et grupis on päris kiired suusatajad, pidid neist enne finišit lahti saama. Kui sain paarimeetrise edu, teadsin, et nüüd pean panema.