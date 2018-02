Tipphetked: legendaarse Krameri kolmas kuld tuli kolmanda olümpiarekordiga, teised medalid jagati tuhandikega

Tõeliselt pingeline oli aga duell hõbedale-pronksile. Need jagasid omavahel Kanadat esindav hollandlane Ted-Jan Bloemen ning Norra kiiruisutaja Sverre Lunde Pedersen. Mehed võistlesid ühes ja samas sõidus ning ületasid finišijoone näiliselt võrdselt ajaga 6.11,61. Stopper aga ei halastanud – medalite jagamiseks võeti appi kolmandad komakohad ning need näitasid Bloemeni kahetuhandilikkust paremust.

Bloemeni medal on seda magusam, et neli aastat tagasi polnud tal šanssi seda võita. Holland valitseb kiiruisutamist ning konkurents koondisesse on tihe – nõnda jäi Bloemen Sotši mängudeks pealtvaatajaks. Mehe isa Gerhard-Jan sündis aga New Brunswickis ja nõnda avanes mehele uks Kanada koondisesse. «Ma ei teadnud tegelikult, mida oodata, aga olin võimaluse üle tänulik. Läksin sinna plaaniga olla parim meeskonnamängija ning jagada oma kogemusi ja teadmisi. Tuli välja, et see oli mu elu parim otsus,» meenutas Bloemen mullu novembris.