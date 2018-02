Sundby: tiimitaktika ei lubanud mul täna kuldmedali eest võidelda

Norralaste üllatuseks ei jätkunud aga kellelgi Krügeri kinnipüüdmiseks jõudu. «Arvasin et Dario Cologna või Alex Harvey proovivad, aga nad ei teinud seda,» ütles Sundby.

«Eks ikka ajab veidi närvi, et ei saanud ise kuldmedali eest võidelda, kuid täna oli taktika selline. Ma ei usu, et mind oleks hästi vaadatud, kui oleksin Dario Simenile järele vedanud ja ta oleks meid finišis edestanud,» jätkas Sundby.

Miks ei proovinud Sundby ise varem rünnata ning teenida sellega endale õiguse kuldmedali eest võidelda? «Ausalt öeldes ma ei arvanud, et ta sellisel hetkel ründab. Teiseks ei uskunud ma , et Dario ja Harvey ei suuda teda kinni püüda,» vastas Sundby.

Sundby rääkis pressikonverentsil ka oma edasistest plaanidest olümpial. «Meil on siin peale minu veel 11 kutti, kes sooviskid 15 kilomeetrit sõita. See on üks minu eesmärke. Enim ootan aga 50 kilomeetri klassikasõitu,» ütles Sunby, kes avaldas ka soovi pääsed Norra koosseisu ka paarissprindis.