Pronksmedali võitnud Holund: kui suusatad Norra eest, ei tohi sa alla anda!

Holundi sõnul on muljetavaldav, et Krüger suutis hoolimata distantsi algusosas juhtunud kukkumisest hoolimata end tagasi suurde mängu tuua ning seejärel otsustavalt rünnata. «Muljetavaldav! Aga kui sa suusatad Norra eest, siis on sinu meeskonnas palju mehi, kes tahavad saada kohta koondises. Kui sa selle saad, siis on sinu ülesanne mitte alla anda, eriti olümpial. See näitas, et ta on väga tugev kutt, mitte ainult füüsiliselt aga ka mentaalselt. Peame hindama tema enesekindlust, et ta julges nii rünnata, paljud poleks sellega hakkama saanud.»