«Saja-aastasel» Björgenil jääb sprindis startimata

«See oli vist kolm nädalat tagasi, kui jõudsime arusaamale, et on targem, kui ta sprindist kõrvale jääb,» selgitas NRK-le otsust Norra koondise treener Roar Hjelmeset. Norra koondise eest tulevad starti veel Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Östberg ja Heidi Weng.

Hjelmeseti sõnul andsid nõu tema ja Sjur Ole Svarstad, kuid lõpliku otsuse mitte startida langetas Björgen ise: «Olime temaga ausad, et ilmselt oleksid veerandfinaalid tema jaoks kõige raskem osa sellest võistlusest. Jõudnuks ta finaali, oleks ta medalipretendent, aga keeruline on nii kaugele jõuda ja me ütlesime ausalt, et see võib osutuda väljakutseks.»

Enne olümpiamänge tõdes Hjelmeset, et 37-aastane Björgeni kuue olümpiastardi sihi juures on sprint kõige suurema küsimärgi all. «Kui stardipauk kõlab, tundub ta nagu saja-aastane, sest kõik teised tuiskavad minema. Ta on veidi aeglaseks jäämas.»