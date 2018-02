Ermits: nulliga lastes oleks ennast päris eest leidnud

«Kaks trahvi jäävad selgelt kripeldama täna. Kartsin küll, et tulevad tormised olud, aga tegelikult olid päris head olud. Täna oleks pidanud hästi sõitma – päris hästi pakuti seda võimalust. Nulliga lastes oleks ennast päris eest leidnud,» sõnas ta ning lisas, et vead võisid tulla ka rumalusest.

Esimeses tiirus tegi Ermits kaks möödalasku. «Raske öelda, mis esimeses tiirus juhtus. Tuul oli üsna stabiilne,aga jäi kaks märki üles. Arvan, et tuult oli vist natukene vähem kui pealelaskmisel. Teises tiirus kipub mul nii olema, et kui esimeses oma (eksimused) ära lasen, siis teises on muretu, pinged maas ja olen oma mullis.»