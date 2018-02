Lessing 41. kohast: väga super!

Kahe möödalasuga kaotada võitjale 1.40,9, on Eesti laskesuusatajale viisakas tulemus. Lessing tõdes: «Täna midagi kripeldama ei jäänud. Mulle öeldi, et 2.20 kaotusega enam tagaajamisse ei pääse, mis näitab, et oli väga tihe võistlus ja mina olen tulemusega rahul. Nüüd on kõige suurem pinge maas ja saab rahulikult edasi minna.»