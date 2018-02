Venelased korraldavad olümpialt eemale jäänud sportlastele asendusvõistluse?

Putini sõnul peab auhinnaraha sellel võistlusel olema sama suur, kui palju teeniks olümpiamedalite eest. Samuti ütles president, et tuleb mõelda, kuidas kaasata Pyeongchangi mitte pääsenud sportlased reklaamklippidesse, mille eest nad samuti tulu teeniksid.

Putin vabandas ka olümpiast ilma jäänud sportlaste ees: «Andke andeks, et me ei suutnud teid rünnakute eest hoida,» sõnas president, aga lisas, et kindlasti võitleb Venemaa puhta spordi nimel.