ROK-i auliige: venelaste olümpialt kõrvale jätmiseks polnud piisavalt tõendeid

Kollektiivne karistus on jube, aga see on vajalik petjate peletamiseks. Samas ei saa kõiki ühe suure võrguga kinni püüda ja Volga jõe kallastele lämbuma visata,» lisas Killy.

Prantslane on varemgi Putinit ja venelasi kaitsnud. Detsembris Ameerika telekanalile CNN antud intervjuus sõnas Killy, et Venemaa presidendil on suur süda ning ta teeb väga häid otsuseid.

«Putin on väga tark, aga minu meelest kohtleb maailma teda väga halvasti. Mul on sellepärast halb tunne. Tunnen talle kaasa, sest see on tema vastu ebaaus. See on väga suur viga, et me ei hoia Venemaad enda käte vahel,» arvas Killy.