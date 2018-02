Talihärm ületas iseend ja tervet Sotši koondist

Publik ootab kannatamatult, et sportlane suudaks end just elu tähtsaimal võistlusel ületada. Johanna Talihärm puges üleeile sellesse valimisse – olümpia 22. koht tähistab kindlalt karjääri parimat sooritust. Seni oli tiitlivõistlustel ta lagitulemus 45. koht (Sotši talimängudel) ja MK-sarjas 29. koht (tänavu Hochfilzenis). Eesti õrnema soo laskesuusatajatest on kõvema märgi maha pannud vaid Krista Lepik, kes oli Albertville’i olümpial (1992) 15 kilomeetris täpselt poole võrra eespool ehk 11. Pealegi sai juba ületatud nelja aasta tagune Eesti koondise parim koht Sotšis.