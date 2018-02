Suurüllataja Krügeri ema pani teleri pärast poja kukkumist kinni ja võit jäi nägemata

Et 24-aastase sportlase saavutus oleks veel muinasjutulisem, pidi ta esikohale tõusma võistlejaterivi lõpust, kuna kukkus kohe võistluse stardisirgel. See oli ühtlasi hetk, mil Krügeri ema Inger televiisori sulges.

«Ma vaatasin ära stardi, kus ta kukkus, ja siis istusin autosse, et minna tütrega kohalikele karikavõistlustele. Ma olin väga rahul, et rohkem ei pidanud vaatama, sest see tegi südamele haiget,» sõnas ta NRKle poja võistluse kehva alguse kohta.

Inger Krüger ei osanud mõistagi loota, et tema pojast saab kohe esimesel võistlusel olümpiavõitja. «Ma tõega uskusin, et ta võeti kaasa abilisena ja oli otsustatud, et võit kuulub Klæbole või Sundbyle,» sõnas ta. Nüüd on seis sootuks teine! «Vormiga, mida ta täna näitas on ta järsku favoriit ja mitte enam lihtsalt tiitlipretendent.»