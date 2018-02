Hetland ülistas Sundby ja Holundi isetust

See tähendab, et kui Simen Hegstad Krüger mõned kilomeetrit enne finišit järsku ründas ja vahe jälitajatega sisse sõitis, seisid Martin Johnsrud Sundby ja Hans Christer Holund raske valiku ees.

«Krüger sai lendu ja tal ka veidi vedas, et hoidis vahet finišini. Püsida neli kilomeetrit näljase hundikarja ees on suur saavutus. Aga sama hea oli näha meeskonnavaimu, mida näitasid Sundby ja Holund, et nad ei läinud Krügerit ja kulda jahtima, vaid leppisid hõbedaga ning lubasid tiimikaaslasel võita,» kiitis Hetland sportlasi. Neljas norralane, tänavuse suusatalve valitseja Johannes Høsflot Klæbo, püsis küll selleks hetkeks veel juhtpundis, kuid temal puudus hoog medalitele võidelda.

Šokeeriv oli aga, et ka ükski teine jälitajate sekka kuulunud suusataja ei näidanud üles aktiivsust, et Krügerit kinni püüda. Nõnda nägi telepildis tragikoomilist hetke, kus Sundby kerkis ka tagasihoidliku kiirusega suusatades grupi etteotsa, vaatas korraks üllatunult ringi ja lasi jala veelgi rohkem sirgu.

«Nad tahtsid nii väga Simenit kinni püüda,» lisas Hetland, et ta polnud lõpuni kindel, kas tema korraldust ka järgitakse. «Näiteks jalgrattasõidus poleks see olnud mingi küsimus, aga suusatamine on siiski individuaalsport.»

Kui finišini jäi veel poolteist kilomeetrit ja vahe oli üle 20 sekundi, otsustas lõpuks rünnata ka Sundby. Holund üritas kannul püsida, aga lõpuks tulid mehed finišisse selgete vahedega. «Muidugi tahtsin ma seatud taktikat murda, aga ma ei saanud,seda teha» selgitas Sundby oma moraalset dilemmat. «Aga kolmikvõit on ikkagi väga võimas tulemus.»