Jaapani hokinaine sai karistada

Kuigi komisjon ei arva, et teo eesmärk oli vastast vigastada, rikub jalaviibutus vastase lähistel IIHFi mängureeglite punkti 152 ning seetõttu määratakse mängijale ühemänguline võistluskeeld,» teatas alaliit. Ukita on Jaapani koondise jaoks tähtis mängija - avamängus Rootsiga lõi just tema naiskonna ainsa värava.

Kohtumine Šveitsiga on Jaapanile ülimalt tähtis, sest ilmselt määrab just see, kes pääseb B-grupi soosiku Rootsi kõrval teisena veerandfinaali. Naiste hokiturniiril on täna lisaks Šveits – Jaapan matšile kavas ka kohtumine Rootsi – Korea.