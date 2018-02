Elu vormis Kristjan Ilves: nüüd tuleb lihtsalt rahulikuks jääda

«Enesetunne on üllatavalt hea, rahulik ja vaba. Kaks päeva olümpiastardini, aga polegi nagu mingit erilist fiilingut, närvilisusest rääkimata. Eks olen saanud viimasel ajal ka hästi palju võistelda ja see on mõtted olümpia erilisusest eemal hoidnud. Püüangi võtta neid kui täiesti tavalisi võistlusi,» kirjeldas Ilves valmistumist.

Eelmisel MK-etapil Hakubas teise ja neljanda koha saanud Eesti suurim lootus ei hakanud keerutama ning tõdes, et vorm peaks olema elu parim. «Kui alles eelmine võistlus seda näitas, siis ma ei näe põhjust, miks peaks vahepeal olema midagi muutunud. Enesekindlus on olemas, vajan lihtsalt head hüpet ja siis saab juba edasi vaadata,» sättis 21-aastane elvalane plaane paika.

Olümpiatrampliinide äärmiselt keerulistest oludest ei tee ta suuremat numbrit. «Selge see, et õnnefaktor tekib. Aga pole minu teha, millise tuule saan. Võib öelda, et tuul jätab mind külmaks. Mõtlen ja keskendun ainult oma sooritusele.»

2,5 km pikkuse suusaringi raskusastet nimetas ta keskmiseks, kuid rõhutas: «Aga laskumistel puhata ei saa, sest kurve on palju. Töörada. Tuleb püüda võimalikult palju tuules püsida.»

Kristjani isa ja treener Andrus Ilves tähtsustas vaimse valmisoleku olulisust. «Töö on tehtud. Vorm on läinud iga võistlusega järjest kindlamaks ja paremaks ning võib öelda küll, et oleme vajalikuks hetkeks parima tunde kätte saanud. Nüüd on peamine mitte üle mõelda ja võtta vabalt. Jah, olümpia on tähtis, aga seda tuleb püüda võtta nagu täiesti suvalist võistlust.»