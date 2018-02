Indrek, võta palun kokku Eesti sportlaste esitused nädalavahetuse sõidetud sprindivõistlustel.

Johannalt põhimõtteliselt veatu esitus - üks trahv küll tuli, kusjuures pool kuuli oli pihtas ja pool möödas ning märk otsustas ikkagi alla tagasi kukkuda, õnne oli vähe - mis sellistes oludes väga hea sooritus. Kusjuures pealelaskmisel oli tõsiseid probleeme, mis võistluse eel just enesekindlust ei tekitanud. Aga Johanna võttis ennast kokku ning supersooritus temalt. Samuti hooldemeestelt, sest kiirus suusarajalgi oli väga hea. Seega igati õnnestunud võistlus.

Meestest rääkides, siis kaks trahvi sellistes oludes ei ole palju, aga saab paremini. 36. ja 41. koht Kalevilt ja Rolandilt oli korralik sooritus. Rene Zahkna sattus väga rasketes oludes tiiru ning püsti polnudki praktiliselt võimalik lasta, kuigi ta ootas ja ootas oma hetke. Sinna see võistlus läks. Siin valitsevate keeruliste oludega tuleb hakkama saada, aga ka maailma parimad seda eile ei suutnud - nii Bö kui ka Fourcade said esimesest tiirust ju kolm trahviringi. Õnnefaktor on suurem kui tavaliselt ja ei saa midagi sportlastele midagi ette heita.

Mis saab otsustavaks õhtustes jälitussõitudes?

Vaatame, mida tuul teeb. Praegu paistab olevat isegi tugevam kui eelnevatel päevadel. Järelikult tuleb tuuleolusdes orienteeruda, et teha lasketiirus õigeid otsuseid. See on kõige olulisem, sest asjad pannakse paika just lasketiirus. Suusarajal tugeva tuulega arvatavasti keegi eest ära ei sõida. Tuules sõitmine on oluliselt lihtsam ja hakatakse gruppides sõitma. Konkurendid määravad tempo, milles tuleb hakkama saada.

Õiged otsused tähendabad, et ei tohi rabistama hakata?

Jah. Tuuleolud on muutlikud - kord puhub nõrgemalt, kord tugevamalt, siis muudab üldse suunda. Lasketiirus tuleb sihikiseadmeid vastavalt oludele korrigeerida ja laskeradade tuulelippe jälgida. See on sportlase jaoks keeruline, eriti võistlusolukorras, kus väsimusaste suur. Aga just seal saab vigu teha või vältida. Võtmekoht.

Kompuuter peab peas kogu aeg töötama?