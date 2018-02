Mis eesmärkidega Eesti kahevõistluskoondise teine number starti läheb? «Endalt ootan hooaja parimat võistlust. Kõigepealt head hüpet, et saaks normaalse koha pealt rajale. Siis on hea võidelda. Kui 20. ja 30. koha pealt rajale saaks, oleks see minu senise hooajaga võrreldes ületamine. Sellega jääks väga rahule,» lausus Tiirmaa ja kiitis treeninglaagrit Hakubas: «Jaapanis oli väga hea trenni teha. Sain palju hüpata. Enne seda Euroopas võisteldes ei saanud kuskil hüppetrenni teha, sest mäed polnud valmis – kas olid lund palju või liiga vähe.»

Karjääri teistel olümpiamängudel võistleva Tiirmaa sõnul on olümpiaküla ja sportlaste elu-olu põhimõtteliselt sama, mis neli aastat tagasi Sotšis. «Midagi uut ei ole. Toad on suhteliselt tutikad, just valmis ehitatud. Probleeme pole. Külm ilm on, aga talvel peabki külm olema. Oleks ju imelik, kui poleks külm? Sellepärast ongi jope seljas!»