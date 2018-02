Postimehe video: 18-aastane Eesti mäesuusataja: tuult on väga palju lihtsalt!

Kas olümpiamängudele jõudmine oli eesmärk? «See on viimasel aastal olnud eesmärk. Enne polnud väga sellele fokuseerinud, aga kui teadsin, et see võimalus on olemas, siis see motiveeris mind,» vastas Jõgeva, kes teeb Pyeongchangis kaasa kahel alal – slaalomis ja suurslaalomis.