Pärast esimest lasketiiru oli eestlanna tõusnud 15. kohale. «Ma ei teadnud, et ma pärast esimest tiiru 15. tõusin. Jah, on teada, et kui lased kohe nulliga, siis tõused kõrgemale. Olen juba mõnda aega selle alaga tegelenud ning tean, et võid ka enne neljandat tiiru olla kõrgel kohal, aga võistlus pole sellega läbi. Pärast esimest tiiru pole mõtet tibusid lugeda.»